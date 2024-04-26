Şırnak'ta "Gazze'de çocuk olmak" konulu resim sergisi açıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda il genelindeki ilk, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin yağlı boya ve karakalemle yaptığı 72 resmin yer aldığı serginin açılışını, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Abdürrahim İvez ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman yaptı.

Vali Atay, sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını ve bunun unutulmaması için il genelinde resim yarışması düzenlediklerini belirterek, yarışmada dereceye giren 72 esere sergide yer verdiklerini söyledi.

Savaşlarda en çok çocukların mağdur olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın Gazze'de yaşananlara duyarlılığını artırmak, gelecek yıllarda bu olayın unutulmaması, çocuklarımızın zihinlerinde iz bırakması için böyle bir yarışma düzenledik. Bütün ilçelerimizden büyük bir rağbet oldu. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu konuda çok teşekkür ediyoruz."

Yarışmada birinci olan Silopi Senan İdin Fen Lisesi öğrencisi Yasemin Birlik de resmi yaparken kendini Gazze'de bir çocuk olarak hayal ettiğini ve buna göre hazırladığını dile getirdi.

Birlik, "Gazze'de çocuk olmak, çocukken bir anda büyümek, çocukluğunu yaşamadan ölmektir. Ailesini ve evini kaybetmektir, Gazze'de çocuk olmak. Ben de bunu anlatmak istedim resmimde." dedi.

Açılışın ardından, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.