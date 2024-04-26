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Güncel
İHA 26.04.2024 16:16

Amasya’nın "unutma beni" tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

Amasya’nın coğrafi işaretle tescil edilen lezzetlerinden "unutma beni tatlısı" İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yorumuyla tekrar yapıldı.

Amasya’nın "unutma beni" tatlısı coğrafi işaretle tescillendi
[Fotograf: İHA]

Amasya Valiliği ve Ziyaret Belediyesi’nin girişimiyle coğrafi işaret alan ‘unutma beni tatlısı’ İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğretmen ile öğrencilerin elinde yeniden şekillendi.

Tatlının yapımın köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanıldığını vurgulayan Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Bilsen Bodur, "Tatlımızın tadı çok güzel. Yiyen kişi tadını bir daha tadını unutmuyor" dedi.

Amasya’nın "unutma beni" tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

Tatlıyı çocukluk döneminde annesinin de yaptığını vurgulayan Bodur, "Köylerde yapılıyordu. Şehir merkezlerinde çok yapılmıyordu. Şimdi biz bu tatlımızı öğrencilerimize de öğreterek sofraları tatlandırmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Ekonomik, besleyici ve kültürel değeri olan bir tatlı"

İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zübeyde Komaç da "Gayet ekonomik, besleyici ve kültürel değeri olan bir tatlıyı yapıp sunmak bizim için gurur verici oldu" diye konuştu.

Öğrencilerden Seda Koçak ise "Unutma beni tatlısını unutturmayacağız. Bu lezzeti herkese tattıracağız" sözlerini kullandı.

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