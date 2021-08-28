Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 11 kilo 740 gram kubar esrar ile 117 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde M.O'ya ait mısır tarlasında arama yaptı.
Tarladaki incelemelerde 117 kök Hint keneviri bulan ekipler, şüphelinin evindeki aramalarda ise 11 kilo 740 gram kubar esrar ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu
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