Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: getty]
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Burdur Uyuşturucu
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