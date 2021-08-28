Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.