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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kent merkezinde İstasyon istikametine seyreden Mert K. (28) yönetimindeki 11 BB 903 plakalı otomobil, Akasyaaltı mevkisinde refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Mert K, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü.
Olay nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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