İl Sağlık Müdürlüğünce son günlerde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurular yapıldığının belediyeye haber verildiği duyuruldu.

Bilecik Belediyesi, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Ayrıntılı analizler sonucunda Bilecik şebeke suyunda sağlık sorunu yaratacak herhangi bir kirlilik, sorun ya da bulguya rastlanmadı. Bilecik şehir şebeke suyu hattı, 7 gün 24 saat tam otomatik çevrim içi klor ölçüm ve dozlama sistemiyle dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik denetimleri yapılıyor."