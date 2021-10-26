Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da derede mahsur kalan karaca kurtarıldı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Giresun'un Keşap ilçesinde, derede mahsur kalan karaca, belediye görevlileri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.
Keşap ilçesinde, Karabulduk deresine düşen karacayı fark eden vatandaşlar Keşap Belediyesinden yardım istedi.
Atatürk Bulvarı mevkiinde, belediye görevlileri dereye inerek suyun içerisinde bulunan karacayı ip yardımı ile kurtardı.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen ve koruma altına alınan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Giresun
Sıradaki Haber
Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz