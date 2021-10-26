Keşap ilçesinde, Karabulduk deresine düşen karacayı fark eden vatandaşlar Keşap Belediyesinden yardım istedi.

Atatürk Bulvarı mevkiinde, belediye görevlileri dereye inerek suyun içerisinde bulunan karacayı ip yardımı ile kurtardı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen ve koruma altına alınan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.