Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te pazar esnafı arasında kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te pazar esnafı arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar yerinde, Nuri Ç, Maşallah Ç, Ekrem Ç, ve Kemal Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nuri Ç. ile Ekrem Ç. sopa ve demir darbeleri ile yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavganın yer vermeme nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Etiketler: bilecikSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 12:24
Sıradaki Haber
Mardin'de badem ağaçları çiçek açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz