Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar yerinde, Nuri Ç, Maşallah Ç, Ekrem Ç, ve Kemal Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nuri Ç. ile Ekrem Ç. sopa ve demir darbeleri ile yaralandı.

Yaralılar ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın yer vermeme nedeniyle çıktığı iddia edildi.