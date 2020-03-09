Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de badem ağaçları çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
Nusaybin'de hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla Nusaybin-Midyat arasında bulunan Bunisra Vadisi'ndeki badem ağaçları çiçek açtı.
Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan Nusaybinliler, beyaza bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi.
Görüntüsü itibariyle 'Küçük Mardin' olarak nitelendirilen Kalecik Mahallesi, fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.
Etiketler: badem ağacı MardinSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 12:22
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