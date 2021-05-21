Yoğun sebze üretimi dolayısıyla "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak adlandırılan Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı'daki seralarda çalışan mevsimlik tarım işçilerine yönelik, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program doğrultusunda aşı çalışması yürütülüyor.

Kent merkezine 38 kilometre uzaktaki bölgede aşı çalışması yürüten ekipte yer alan İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezinde görevli Havaali Özdemir Şahin, AA muhabirine, salgının başlangıcından bu yana çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Aşılama takvimi doğrultusunda belirlenen kriterleri taşıyanlara yönelik aşı çalışmalarına başladıklarını anlatan Özdemir, kurumlara gelemeyen vatandaşların evlerine giderek aşılarını yaptıklarını ifade etti.

Bölgede her yıl çok sayıda mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu kaydeden Özdemir, "Güvenlik güçlerimizden aldığımız bilgilere göre, bu sene yerleşik olarak gelen mevsimlik tarım işçilerine taramaları yapıldı. Aşı hakkı bulunanlar için Çaltı'ya geldik. Aşıya da olumlu cevap verdiler. Biz de aşıları uyguladık." dedi.

Filyasyon ekibinde görevli hemşire Çiğdem Keser ise sağlık kuruluşlarına gelemeyenlere bulundukları yerde ulaşarak aşı uyguladıklarını kaydetti.

Mevsimlik tarım işçisi Mahmut Toprak (60) da sağlık görevlilerine teşekkür ederek, "Devletimiz sağ olsun, buraya kadar geldiler. Aşımızı yaptılar. Allah razı olsun." diye konuştu.