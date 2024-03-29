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Güncel
AA 29.03.2024 11:11

Bilecik'te mahalle iftarı verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik'te mahalle iftarı verildi
[Fotograf: AA]

Şahin, Osmaneli Belediyesi tarafından Haceloğlu Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, mahalle iftarlarıyla birlik ve beraberliği artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Aynı sofrada oturmanın huzurunu yaşadıklarını söyleyen Şahin, "Katılan herkese ve bu iftar programlarını düzenlememizde bizlere destek olanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başta Osmaneli halkı ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." dedi.

Ünal da ramazanın yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay olduğunu dile getirdi.

Programa, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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