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Güncel
AA 29.03.2024 10:38

Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarından eksik olmuyor

Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti "cennet çamuru", ramazanda da damakları şenlendiriyor.

Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarından eksik olmuyor
[Fotograf: AA]

Tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşen "cennet çamuru", farklı lezzeti ve ismiyle dikkati çekiyor.

Kadayıf ustası Sinan Özoğuz, "cennet çamuru" tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek 5 dakika ısıtıldığını aktaran Özoğuz, "Tepsiye toz şeker ve tereyağı ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık döküyoruz. Daha sonra tepsiye açıp üzerine kaymak, pudra şekeri, tarçın ve fıstık ilave ederek servise hazır hale getiriyoruz." dedi.

Ramazanda talep fazla oluyor

"Cennet çamuru"nun 2018'de coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha fazla ilgi gördüğüne işaret eden Özoğuz, ramazan ayında da bu tatlıya çok fazla talebin olduğunu kaydetti.

Özoğuz, "Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor. Ramazanda bazen siparişlere yetişemez duruma geliyoruz ve tatlılarımız arasında en fazla satılan çeşidimiz cennet çamuru oluyor." ifadelerini kullandı.

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