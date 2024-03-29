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Güncel
AA 29.03.2024 10:29

Vali Çakır: Bir kez daha sizlerle gurur duyduk

Muş Valisi Avni Çakır, üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftar yaptı. Çakır, "Şehir merkezinde kar yok ama üs bölgesinde bir metreye yaklaşan kar örtüsü var. Ne kadar güç şartlarda çalıştığınızı bir kez daha gördük. Zorlu şartlarda görev yaptığınıza şahitlik ederek bir kez daha sizlerle gurur duyduk" dedi.

Vali Çakır: Bir kez daha sizlerle gurur duyduk
[Fotograf: AA]

Muş-Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresindeki Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'ne giden Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman karşıladı.

Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle sohbet eden, birlikte iftar yapan Çakır, ramazanın yarısını geride bıraktıklarını söyledi.

Vali Çakır: Bir kez daha sizlerle gurur duyduk

Her gün iftar sofralarını ramazanın bereketine uygun şekilde kahraman güvenlik güçleriyle, vatandaşlarla ve öğrencilerle paylaşmaya gayret ettiklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bu akşam da Moray Üs Bölgesi'ndeyiz. Şehir merkezinde kar yok ama üs bölgesinde bir metreye yaklaşan kar örtüsü var. Ne kadar güç şartlarda çalıştığınızı bir kez daha gördük. Zorlu şartlarda görev yaptığınıza şahitlik ederek bir kez daha sizlerle gurur duyduk. Hafta sonu yapılacak yerel seçimlerin de sizlerin üstün görev anlayışınızla huzur ve güven içinde geçmesi için desteğiniz çok önemli."

Güvenlik güçlerinin çok zor şartlarda kutsal bir görev ifa ettiğini vurgulayan Çakır, "Sizlere vatanımız, milletimiz, devletimiz adına teşekkür ediyorum. Hepinizin oruçlarını Allah kabul etsin. Hepinize bundan sonraki yaşantınızda sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum." dedi.

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