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Güncel
İHA 29.03.2024 10:25

Karaman'da seçim güvenliği toplantısı

Karaman'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Karaman'da seçim güvenliği toplantısı
[Fotograf: İHA]

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında yapılan seçim güvenliği toplantısında, seçimlerinin Karaman'da huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla alınan ve alınacak tedbirler görüşülerek değerlendirildi.

Vali Sarıibrahim, `31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak. İl merkezinde ise emniyet sorumluluk alanında 121 bin 557, jandarma sorumluluk alanında da 25 bin 332 olmak üzere toplam 146 bin 889 seçmenin seyyar sandıklarla birlikte 511 sandıkta oy kullanacak` dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ile kurum ve birim amirleri katıldı.

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