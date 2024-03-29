Tokat'ta çitçilere nohut tohumu dağıtıldı

Hükümet binası bahçesindeki dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Pazar tarımının gelişiminde katkı sunan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ve ekibine, tohum dağıtım ve teminde iş birliği yapan Tarım Kredi Müdürü Canan Kaymaz ve Ziraat Odası Başkanı Murat Akın'a, tarımın geliştirilmesinde yanlarında duran Kaymakam Mehmet Miraç Demir'e, gayretli ve fedakar çalışmaları ile üreticilerin yanında olan tarım ailesine teşekkür etti.

Tohum dağıtımına Kaymakam Demir, İlçe Tarım Kredi Müdürü Kaymaz, Ziraat Odası Başkanı Akın ile çiftçiler katıldı.