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Güncel
AA 29.03.2024 10:12

Konya'da otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Kaza, Karapınar ilçe merkezi girişinde meydana geldi.

Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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