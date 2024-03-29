Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.03.2024 10:10

Antalya'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı

Antalya İl Müftülüğünce şehit ve gazi aileler iftarda bir araya geldi.

Antalya'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı
[Fotograf: AA]

Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Hamdi Akseki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Yalçınkaya, yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazanda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Antalya'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı

Milletin şehitlere ve gazilere minnet borcu olduğunu belirten Yalçınkaya, "Onlarla iftar yapmanın sevincini mutluluğunu yaşadık. Biz onlara minnet borçluyuz. Minnetimizi göstermenin ifadesi olarak iftarda bir araya geldik. Her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Yalnız olmadıklarını, evlatlarının acılarını millet olarak bizim de hissettiğimizi göstermek istedik." dedi.

İftar duasının okunmasının ardından protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri ile sohbet etti.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Ordu’da bin 500 üniversite öğrencisi iftarda buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
Bakan Şimşek: Orta-uzun vadeli dış borç çevirme oranı reel sektörde yüzde 113’e ulaştı
11:28
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphanede 20 milyon sayfa dijitalleşti
11:24
YÖK, dünya sıralamalarında ilk 400'de olan mezunlara doğrudan denklik verecek
11:19
Ankara'da aranan 1130 kişi yakalandı
11:34
Türkiye yerel seçim için sandığa gidiyor
11:12
MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek
Pakistanlılar, Clifton Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarıyor
Pakistanlılar, Clifton Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarıyor
FOTO FOKUS
Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ