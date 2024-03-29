Osmaniye’de 340 çiftçiye 34 ton soya tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, kıymetli bir baklagiller bitkisi olan soyanın toprağın dinlenmesini sağladığını, köklerinde yaşayan bakteriler vasıtasıyla toprağa azot bağladığını ifade etti.

Soya üretiminin arttırılması amaçlanıyor

Ayrıca hasat artıklarının kıymetli bir hayvan yemi olarak kullanılabilmekte olduğunu vurgulayan Müdür Kolabaş, “Soya yüzde 40-45 oranında protein, yüzde 18-20 oranında da yağ içermektedir. Gıda ve yem sanayinde oldukça fazla kullanılan kıymetli bir endüstri bitkisidir. Bakanlığımız çok kullanılan ama yeterli üretime sahip olmayan soya üretimini teşvik etmek için sertifikalı tohum desteği, ilave gübre mazot desteği, yüksek ürün prim desteği vererek soya üretimini artırmaya çalışmaktadır.” dedi. 2023 yılında toplam ekim alanının 18 Bin dekara ulaştığını aktaran Kolabaş, “2024 yılında ekim alanının artacağı tahmin edilmektedir. Bugün bu projeyle 340 çiftçimize 34 ton soya tohumu dağıtılacaktır. Toplam proje bütçesi 2 milyon 400 bin TL olup, 1 milyon 800 bin TL'si Bakanlığımız tarafından karşılanmıştır.” dedi.

"Destekler sürecek"

Programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz ise “Size destek olabiliyorsak ne mutlu, bu desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; tarım, gıda toplumumuzun, Ülkemizin geleceği açısından olmazsa olmaz. Hamdolsun Osmaniye olarak da bereketli topraklardayız. Biz bu bereketli topraklarımızı, Allah'a şükredip en güzel şekilde değerlendirmeyi ve Milletimize sunmayı bir görev biliyoruz. Soya üretiminde de Osmaniye'miz en önde gelen illerden birisi. İnşallah bu dağıtacağımız soya tohumu desteğinin de sizler açısından en güzel şekilde değerlendirileceğini, inşallah bereket olup kazanç olup sizlere dönmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere soya tohumu dağıtıldı.