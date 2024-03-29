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Güncel
AA 29.03.2024 09:56

Sakarya'da kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında sergilendi

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen panayırda, kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında satışa çıktı.

Sakarya'da kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında sergilendi
[Fotograf: AA]

Bir alışveriş merkezinin önüne kurulan ve 14 gün açık kalacak çadırda 340 girişimci kadın, satışa sunulmak üzere el emeği ürünlerini sergiliyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve partililerle çadırı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kadın girişimcilerle bir süre sohbet etti.

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nagihan Aygün, vatandaşlardan girişimci kadınlara destek olmalarını istedi.

Bu alanların girişimci kadınların hem gelirlerini artırması hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması için çok gerekli olduğunu belirten Aygün, "Burada kıyafetler, züccaciye ürünleri, tablo, fincan, sunumluk ve banyo malzemelerine kadar her şey var. Bayram alışverişi yapacağınız her şey çadırımızda mevcut. İftar menülerimiz var." diye konuştu.

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