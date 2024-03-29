Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.03.2024 10:16

İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 2 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Çankırı’da 76 yetiştiriciye 216 adet koç dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
Bakan Şimşek: Orta-uzun vadeli dış borç çevirme oranı reel sektörde yüzde 113’e ulaştı
11:28
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphanede 20 milyon sayfa dijitalleşti
11:24
YÖK, dünya sıralamalarında ilk 400'de olan mezunlara doğrudan denklik verecek
11:19
Ankara'da aranan 1130 kişi yakalandı
11:23
Türkiye yerel seçim için sandığa gidiyor
11:12
MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek
Pakistanlılar, Clifton Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarıyor
Pakistanlılar, Clifton Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarıyor
FOTO FOKUS
Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ