İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Bursa, Eskişehir ve Sakarya'ya bağlantısı olan kara yolunda oluşturulan kontrol noktalarında, sürücülerin şehre giriş için izin belgelerinin olup olmadığı denetleniyor.

Belgesi olmayan sürücüleri geri gönderen ekipler, araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını inceleyerek vatandaşların ateşini ölçüyor.

Ayrıca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ile 20 yaş altı gençlerin olup olmadığını da kontrol eden jandarma ekipleri, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.