İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Serinevler Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Ekipler, belirli aralıklarla mahalle sakinlerine mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulunduğu anonslar yaptı. Ekipler, alınan tedbirler konusunda vatandaşa bilgilendirme yaparak, kimlik kontrolü yaptı.

Şehir içi dolmuşlarında da denetim gerçekleştiren ekipler, 20 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri kimlik sorgusuyla araç içinde sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Devriye sırasında aykırı sokağa çıkan 20 yaş altı E.Ş (18), E.K (18) ve A.B.B (18) isimli 3 kişiye Kabahatle Kanunu’ndan 392'şer lira para cezası uygulandı.