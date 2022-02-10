Bilecik'te 4 ay aranın ardından Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine ikinci kez zam yapıldı.

Kasım 2021 yılında yapılan zammın ardında bu zam üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Yapılan zammın ardından öğrenci ücreti 3 TL’den 4 TL’ye, tam ücret ise, 3,50 TL’den 4,5 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan şehir içi Gölpark’ta tam ücret, 4,5 TL'den tam 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL'den 6 TL, Yüksek Hızlı Tren’de şehir merkezine tam ücret 4,5 TL'den 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL'den 6 TL, Şehirler Arası Otobüs Terminalinden şehir merkezine tam ücret 4,5 TL'den 6,50 TL, öğrenci ücreti ise 4 TL'den 6 TL'ye çıktı.