Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te çamaşır makinesi içinden yılan çıktı
[Fotoğraf: Getty]
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içinde yakalanan yılan doğaya salındı.
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içinde yakalanan yılan doğaya salındı.
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içine bir yılan girdiği ihbarı aldı.
Hemen olay yerine giden ekipler yavru yılanı çamaşır makinesi içinden alarak doğaya saldılar.
Bilecik Belediyesi vatandaşların bu tür konulara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunarak, müdürlük olarak bu türdeki hizmetleri gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.
Etiketler: Bilecik
Son Haberler
- 12:03
- 11:56
- 11:42
- 11:43
- 12:00
Sıradaki Haber
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz