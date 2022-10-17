Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te çalınan tır Manisa'da bulundu
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalınan tır, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulundu.
Bozüyük ilçesinde, çekici plakalı ve dorse plakalı tırı park ettiği garajda bulamayan Behçet Ayçelebi, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaklaşık 650 güvenlik kamerası izleyerek, tırı çalan şüpheli B.G'yi Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakaladı.
Şüpheli verdiği ifadesinde, tırı iki farklı çalıntı plakayla İnegöl'den Bursa'ya, Bursa'dan da Manisa'nın Turgutlu ilçesine götürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, tırı Turgutlu ilçesinde buldu.
Tır, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Etiketler: Bilecik
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:46
- 11:56
- 11:38
Sıradaki Haber
Uşak'ta 1528 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz