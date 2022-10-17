Temel serimi yapılan proje bittiğinde büyükşehirin mantar üretim kapasitesi yıllık 50 tona çıkacak.

Sakarya Nehri kenarında 2 bin 200 metrekareye inşa edilen, idare ofisi, malzeme-paketleme odaları ve soğuk hava deposunun yer alacağı tesiste üretilen mantarlar, market, satış noktaları ve esnaf aracılığıyla vatandaşlarla buluşturulacak.

Temel seriminin tamamlandığı 112 metrekarelik 5 tam otomasyonlu üretim odasının yer alacağı tesiste, toplamda 560 metrekarelik kapalı üretim alanı oluşturulacak.

Uzaktan kontrollü otomasyonlara bağlı hassas sensörlerle çalışacak odalarda yılda 4'er sefer yapılacak üretimlerde, toplam 200 ton kompost üzerinden yaklaşık 40 ton istiridye mantarı üretilmesi hedefleniyor.