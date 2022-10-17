Yüzölçümünün yüzde 8'i ormanlarla kaplı Bayburt'un ender doğal sarıçam ormanlarından birini barındıran Yakupabdal Tabiat Parkı, şehir yaşamının günlük karmaşasından uzaklaşmak isteyenlere yeşil ve mavinin eşsiz tonlarıyla huzur ortamı sunuyor.

Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyü sınırlarında, deniz seviyesinden 1820 metre yükseklikteki tabiat parkı, sonbaharda sunduğu görsel güzellikleriyle fotoğraf severlerden ilgi görüyor.

Tabiat parkına gelen Buğrahan Genç, sonbahar için bu alanın güzel bir tercih olduğunu anlatarak, "Çay içerken sarı ve yeşilin görsel güzelliğini seyretmek bulunmaz bir fırsat. Biz de ailece bu güzelliği değerlendiriyoruz" dedi.