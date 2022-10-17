Kırık köyü Tahtaköprü mevkisine kestane toplamak için giden Rahmi Elmalı, bir süre sonra ayı ile karşılaştı.

Karşısında ayıyı göre Elmalı, sakin kalarak ayının gitmesini bekledi. Ancak ayı saldırıya geçince Elmalı kaçmaya başladı.

Ayının saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Elmalı, ailesine haber verdi.

Olay yerine giden Elmalı'nın yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu Elmalı, tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.