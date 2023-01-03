BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkanı sağlayacak merkezin ayrıca diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Merkezin, çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunacağını aktaran Beydemir, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Uygulama ve araştırma merkezinin tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşulları hazırlayacak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda da faaliyette bulunacak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunacaktır. İlimizin sağlık ve eğitim şehri olarak anılması hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmaktan dolayı mutluyuz. Diş Hekimliği Fakültemiz, üniversitemiz ve ilimiz için hayli önemli olan ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezimiz öncelikle akademik çalışmalar ve akabinde toplumun ağız, diş ve çene sağlığının sağlanmasında aktif ve etkin rol oynayacaktır. Tıp Fakültemizin kuruluş aşamasında olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültemizde de gerek kamu kuruluşları gerekse de ilimizdeki iş insanları ile çeşitli iş birlikleri yapacak ve ümit ediyorum ki en kısa sürede bu merkezimizi de faal hale getireceğiz."