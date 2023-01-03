Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 16 bin kaçak sigara ele geçirildi
Uşak'ta üç ayrı iş yerine düzenlenen operasyonlarda 16 bin kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 16 bin sigara ile 2 bin 600 boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Aramalarda bulunan 495 kaçak enerji içeceği, cinsel sağlık ürünleri ile ruhsatsız tabancaya da el kondu.
İş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Uşak
Son Haberler
- 14:28
- 14:26
- 14:28
- 14:19
- 14:08
Sıradaki Haber
Osmaniye'de kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz