Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 16 bin sigara ile 2 bin 600 boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Aramalarda bulunan 495 kaçak enerji içeceği, cinsel sağlık ürünleri ile ruhsatsız tabancaya da el kondu.

İş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.