Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta sıcaklık eksi 10 dereceye düştü
[Fotograf: AA]
Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.
Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nde de kısmen donma meydana geldi.
Nehrin Kaleardı Mahallesi'nden geçen kısmında donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yavrularıyla yiyecek aradı.
Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.
Etiketler: Bayburt Hava Sıcaklıkları
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