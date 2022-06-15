Bilecik Valiliği himayesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı Projesi" kapsamında çalışma yürütüldü.

Yaban hayvanlarının korunması ve popülasyonlarının artırılması amacıyla Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler, Vali Kemal Kızılkaya ve Bekdemir köyü sakinlerince doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, 19 ayrı noktada 475 kınalı kekliği saldıklarını bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Bilecik'te farkındalık çalışması yürüttüğünü aktaran Kızılkaya, projenin bu çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti.