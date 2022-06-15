Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez, Simav ve Domaniç ilçelerinde bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 30 Haziran'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 150 bin, 250 bin ve 350 bin lira olan sahaların ihaleleri, saat 14.00, 14.02 ve 14.04'te Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.