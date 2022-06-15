Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçede vatandaşlar, denize girmeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, 61 personelle 10.00-19.00 saatleri arasında 46 kulede 4 jet ski ve sürat botuyla vatandaşlara hizmet verileceğini söyledi.

Karaca, 15 Eylül'e kadar görev yapacak cankurtaranların, karada ve denizde "sıfır kayıp" hedefiyle vatandaşların can güvenliği için sahillerde nöbet tutacağını anlattı.

Cankurtaranların yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Karaca, personelin profesyonelce ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Denize gireceklerin cankurtaranların yönlendirmelerine uymasını isteyen Samet Karaca, çeken akıntıya (rip) karşı dikkatli olunması gerektiğini de anımsattı.