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Güncel
AA 24.05.2024 16:26

Bilecik'te "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nün ev sahipliğinde "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı.

Bilecik'te "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı
[Fotograf: AA]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tarafından Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir öncülüğünde, Bozüyük ilçesinde 60 üniversite ve 80 kurumun katılımıyla "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı. Rektör, kongrede 133 tebliğin sunulacağını söyledi.

Bilecik'te "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı

Öğrencilerin finansal yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor

Trade Master Finans Laboratuvarı'nın üniversiteye ve bankacılık kongresine katkı sağlayacağını anlatan Beydemir, "Laboratuvarımız, öğrencilere ve akademisyenlere finansal alanlarda pratik deneyim kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Finans laboratuvarımız, teorik bilginin yanı sıra dijital dünya uygulamalarına da odaklanarak öğrencilerimizin finansal yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu laboratuvarın varlığı, kongremizdeki akademik çalışmalara ve sektörle işbirliğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir" dedi.

Dünya ve Türkiye piyasaları ile bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirildiği kongrenin, üniversitelerle bankacılık sektörü arasındaki bağların güçlendirmesine katkı sunacağı kaydedildi.

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