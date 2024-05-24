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Güncel
AA 24.05.2024 16:23

Isparta'da bürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat tutuklandı

Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat, tutuklandı.

Isparta'da bürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, R.Ö. adiye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Dün R.Ö'nün bürosuna yapılan baskında bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, R.Ö gözaltına alınmıştı.

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