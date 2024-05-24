Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerinin eserleri sergilendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri fakültenin fuaye alanındaki sergi açtı.

Sergide 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzaktan eğitim gören resim, grafik tasarımı ve moda tasarımı bölümündeki birinci sınıf öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, salgın ve depremle birlikte iki büyük afet yaşadıklarını söyleyerek, uzun bir dönem uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Sergide 70 çalışma yer aldı

Özkarcı, eğitimin uzaktan bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "İnsanlık tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadık. Fakültemizde birinci sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimle derslerimizi işledik. Uzaktan eğitim alan öğrencilerimizin hazırladığı çalışmaları sergiliyoruz. Öğrencilerimiz örgün eğitime katılmış gibi güzel çalışmalar ortaya çıkartmışlar. Her bir öğrencimizi ve öğretim görevlilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Öğretim görevlisi Dr. Yeşim Ermiş de sergide 70 çalışmanın yer aldığını, resim ve tekstil bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitim almasına rağmen başarılı çalışmalar ortaya koyduğuna değindi. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar katılımcılar tarafından beğeni topladı.