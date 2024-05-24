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Güncel
AA 24.05.2024 15:29

Rize'de 18 engelli birey temsili askerlik yaptı

Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 18 engelli bir günlüğüne asker oldu.

Rize'de 18 engelli birey temsili askerlik yaptı
[Fotograf: AA]

Rize İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde  "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 18 engelli aileleriyle gelen engelliler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende engelliler, Türk bayrağına el basarak yemin etti, bayrak geçişiyle protokolü selamladı. 

Vali İhsan Selim Baydaş, böylesine güzel ortamda bir arada olduklarını anlatarak, "Bu güzel evlatlarımızın bir günlüğüne şanlı jandarma üniformasını giymeleri hem onlar hem de aileleri açısından unutulmaz bir gün olacaktır" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ise temsili askerlik için gelen 18 kişi ve ailelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Rize'de 18 engelli birey temsili askerlik yaptı

"Bu onurlu görev bize de bir günlüğüne nasip oldu"

Engelliler adına konuşan Miraç Kerim Çelik, her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de askerlik görevlerini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanlarının son damlasına kadar vatan için hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, "Ancak takdiri ilahi, vücudumuzdaki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir günlüğüne yapmak nasip oldu. Bu şerefi ve üniformayı bir günlüğüne dahi giymek bizim için güzel bir anı olmuştur. Bu faaliyetin yaşama sevincimize katkı sağlaması tarif edilemez bir mutluluktur" diye konuştu.

Gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona eren törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, daire amirleri ve diğer davetliler katıldı.

Rize'de 18 engelli birey temsili askerlik yaptı

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