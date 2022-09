Bilecik il genelinde 36 bin 200 öğrenci, 2 bin 181 öğretmen il genelinde 181 okulda bugün itibariyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başladılar.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 2022 - 2023 eğitim öğretim açılış programına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'da katıldı.

Öğrenciler tarafından kapıda çiçeklerle karşılanan Vali Kızlkaya, velilerle görüşerek eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri, günün anlam ve önemine anlatan şiirlerin okunmasıyla devam etti.

"Okulların açılmasının hayatın her alanında bir hareketlilik meydana getirdi"

Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni eğitim-öğretim döneminin sorunsuz şekilde başlaması ve ilerlemesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. 36 bin 200 öğrencimiz, 2 bin 181 öğretmen il genelinde 181 okulumuzda eğitim-öğretim hayatına başlıyoruz. Okulların açılmasının hayatın her alanında bir hareketlilik meydana getirdi. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Biz ailelerin tüm çabası onlar için. Bizde bu anlamda tüm okullarımızı eğitim-öğretime eksiksiz hazır hale getirmeye çalıştık. Velilerimizin her an yanındayız. Hiçbir çocuğumuz eğitimden mahrum kalamaz. Böyle bir durum oluşması halinde bizim kapımız her zaman açık. Biz hiçbir çocuğumuzun eğitim engeli ile karşılaşmasına razı olamayız. Varsa karşılaşılan bir engel aşacağız" dedi.

Vali Kızılkaya daha sonra okuldaki bazı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.