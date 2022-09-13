Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 06:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Münip Temel'in kullandığı 37 ABN 914 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, Kastamonu-Cide kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
Son Haberler
- 06:12
- 06:06
- 05:44
- 06:02
- 04:54
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz