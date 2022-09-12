ABD'nin Kahire Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurilla, ziyareti kapsamında Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile bir araya geldi.

Kurilla, bölgedeki barışı koruma çabalarının güçlendirilmesi için iki ülke orduları arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı.

ABD'li yetkili ayrıca ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina'daki Çok Uluslu Gözlem Gücü Temsilciliğini de ziyaret etti.

"Çok Uluslu Gözlem Gücü", Mısır ile İsrail arasında 1979'da imzalanan barış antlaşmasının ardından Sina Yarımadası ve çevresinde görev yapmak için kurulmuştu.

ABD'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin kuvvetlerinden oluşan Çok Uluslu Gözlem Gücü, iki ülkenin uluslararası sınırları boyunca dört bölgede güvenliği sağlamak için faaliyet gösteriyor.

ABD'li yetkilinin, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'yla görüşmesi

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız ise yaptığı açıklamada, Kurilla'nın Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi'yle de görüştüğü ve kanalda bir tur gerçekleştirildiğini aktardı.

Sözcünün açıklamasına göre, Kurilla, tüm dünya için hayati bir arter olan Süveyş Kanalı'nın önemini vurgulayarak, Kanalın seyir rotasının geliştirilmesinden övgüyle bahsetti.

Kurilla ayrıca Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker'le de bir araya geldi. Görüşmede, "askeri iş birliği alanları ve onları desteklemenin yolları" tartışıldı.