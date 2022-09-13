81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak

Evi olmayan dar gelirliler kira öder gibi yuva sahibi olabilecek.

Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 14.00’te açıklayacak.

İlk kez gençlere özel kontenjan

Dev konut projesinde emekli, şehit yakını, gazi ve engellilerin kez gençlere de özel kontenjan ayrılacak. İstanbul'da 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında geliri olan hanelerden bir kişi başvuru yapabilecek.

Proje kentsel dönüşüme de öncülük edecek. Sosyal konutlar yerel ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek, 1 milyon kişi güvenli evlerde oturacak.

100 bin altyapılı konut arsası uygun şartlarla satılacak

250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsa için hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Ödemelerde 240 ay vade ve uygun taksit imkanı sunulacak.

Dev konut projesi 1,5 trilyon liralık hareketlilik sağlayacak

Proje kapsamında ayrıca, 28 ilde 10 bin KOBİ için sanayi siteleri kurulacak. 362 milyar liralık sosyal konut yatırımı ekonomide de çarpan etkisi yaratacak.

250'den fazla sektörde çarklar daha hızlı dönecek. 1,5 trilyon liralık ekonomik hareketlilik elde edilecek. 100 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanacak, konut ve kira fiyatlarındaki yapay artış dengelenecek.