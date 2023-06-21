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Güncel
AA 21.06.2023 16:44

Bilecikli klarnet tutkunu genç, konservatuvarı hedefliyor

Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu 10. sınıfı bitiren 17 yaşındaki Çetin Gezer, klarnet çalma konusunda daha iyi noktalara gelebilmek için konservatuvarı hedefliyor.

Bilecikli klarnet tutkunu genç, konservatuvarı hedefliyor
[Fotograf: AA]

Klarnet yeteneği ailesinden gelen Gezer, Sevgi Evleri'nde görevli müzik öğretmenleri Özgür Şengül ve Oktay Demir'den eğitim alıyor.

Çetin Gezer, yaptığı açıklamada, ailesinin birçok müzik enstrümanı çaldığını ve kendisinin de küçük yaşlardan itibaren müzik aletlerine karşı merakının olduğunu söyledi.

İyi bir müzisyen olmak istediğini dile getiren Gezer, "Hocalarım yardımcı oluyor ve öğretiyor. Arkadaşlarımın çalmamı istedikleri parçalar oluyor, onları çalıyorum. Hem büyük bir zevkle hem de büyük bir heyecanla müziğimi icra ediyorum. Müziği çok seviyorum ve benim için vazgeçilmez hale geldi" diye konuştu.

Gezer, konservatuvara girme hedefi için çok çalışacağını sözlerine ekledi.

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