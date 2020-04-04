Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gönüllü öğretmenleri ile Halk Eğitim Merkezinde giyim kursuna katılan gönüllü kursiyerler, usta öğreticileri ile birlikte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak üzere maske üretimine başladı.

Mesailerinin tamamını maske ve bone yapımına harcayan 8 kadının ürettiği ürünler, Kaymakamlık aracılığıyla sağlık çalışanlarına teslim ediliyor.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, yaptığı açıklamada, süreçte sağlık çalışanlarının korunması için kadınların yoğun çaba harcadığını söyledi.

Kadınların zor günde emekleriyle sağlık çalışanlarına destek olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu savaşta en önde giden unsurlarımız sağlık personelleri. Sağlık ve güvenlik personelimizin yanında olduğumuzu hissettirmek adına öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve gönüllü kursiyerlerimizle maske ve lazer kesimle yüz koruyucu siperlik maske üretmeye karar verdik. Tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız."

Yavuz, ürünlerin sağlık çalışanlarının yanı sıra görev yapan polis ve jandarma ekiplerine de dağıtıldığını bildirdi.