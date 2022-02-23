Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te 24 Şubat Perşembe günü sabah 09.00'dan ertesi gün 09.00'a kadar kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, 600 m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.