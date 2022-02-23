Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 24-25 Şubat tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te 24 Şubat Perşembe günü sabah 09.00'dan ertesi gün 09.00'a kadar kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Açıklamada, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, 600 m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Bilecik Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Ağrı'da suç mağduru çocukların ifadeleri `ev ortamı` gibi düzenlenen odada alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz