Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melekli beldesi ve Yaycı köyünde silah ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik yönelik operasyon başlatıldı.
Yapılan operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.
Silahları sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Iğdır Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
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