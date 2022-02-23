Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde 67 yaşındaki Mehmet Koç idaresindeki otomobil, Yeni Mescit Mahallesi Havza-Vezirköprü kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda, 22 yaşındaki Mehmet Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan Mehmet Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:28
- 16:27
- 16:29
- 16:20
- 16:11
Sıradaki Haber
Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz