Samsun'un Havza ilçesinde 67 yaşındaki Mehmet Koç idaresindeki otomobil, Yeni Mescit Mahallesi Havza-Vezirköprü kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda, 22 yaşındaki Mehmet Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Mehmet Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.