Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biga'da emniyet mensuplarından kan bağışı kampanyasına destek
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde emniyet mensupları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve Yunus Timlerine bağlı polisler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde lösemi tedavisi gören Şuayip Şen için başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.
Kan bağışı kampanyası, Belediye Meydanı'nda konuşlanan Türk Kızılay kan bağışı aracında yürütüldü.
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