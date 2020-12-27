Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kanalisazyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da hastane bahçesindeki kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı.
Eşi ve 2 çocuğuyla Seyhan Devlet Hastanesine gelen Nehir Cengiz, bahçedeki yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılan ve hamile olduğu öğrenilen kadın, aynı hastanenin Acil Servisine kaldırıldı.
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