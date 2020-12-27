Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 37 göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 37 düzensiz göçmen, Balıkesir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 37 göçmeni kurtardı.
Limana çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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